Газовые переговоры: в ЕС назвали сроки [ Редактировать ]
Комиссар ЕС по энергетическим вопросам Марош Шефчович заявил о намерении провести энергетические трехсторонние переговоры с Украиной и Россией в ближайшие недели. Об этом он написал в Twitter.
Шефчович сообщил, что уже связался с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и приветствует решимость Украины продолжать участвовать в переговорах.
"Я планирую провести следующий раунд трехсторонних газовых переговоров в ближайшие недели", - отметил он.
Ранее мы писали о том, что украинская сторона готова к конструктивному диалогу во время трехсторонних газовых переговоров с Россией и ЕС.
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