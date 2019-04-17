"Мне это надоело": Гройсман дал главе "Нафтогаза" неделю для понижения цен на газ [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует отставку председателя правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева с должности главы компании. Директор "Нафтогаза" будет уволен в том случае, если в компании не снизят цены на природный газ для населения с 1 мая, сообщают "Украинские новости".
"До 24 апреля "Нафтогаз" должен сообщить всем украинцам, что рыночная цена газа с 1 мая будет ниже, чем 8,55 гривен/куб. м , если этого не произойдет я инициирую отставку председателя правления "Нафтогаза" и буду просить правительство поддержать мое предложение", - отметил премьер.
Глава правительства подчеркнул, что на данный момент такая ситуация на рынке, что газ может стоить значительно меньше, чем 8,55 гривен/тыс. куб. м.
"Мне это надоело, как и миллионам украинцев, когда частные интересы менеджмента компании ставятся выше, чем национальные интересы всех украинцев. Я подчеркиваю, что все решения правительства должны быть исполнены", - подытожил он.
Ранее в "Нафтогазе" отказались снижать цену на газ для населения. Таким образом, компания проигнорировала просьбу Гройсмана, который призвал снизить цену на газ.
по теме
Цены на газ в Украине: в "Нафтогазе" сделали заявление
Цены на газ для населения с мая вырастут еще больше
Ціна на газ, доступні ліки та реформа освіти: які питання розглядали на засіданні Кабміну
Від виборів до тарифів - "Нафтогаз" має знизити ціну на газ для населення, - постанову про це ухвалили урядовці
"Нафтогаз" має знизити ціну на газ для населення - Володимир Гройсман
За словами прем'єра, відтепер блакитне паливо коштуватиме дешевше
Цены на газ в Украине: Гройсман обратился к местным властям с предложением
Глава правительства также призвал теплокоммунэнерго отказываться от газа
"Опозиційна платформа - За життя" вимагає встановити справедливі ціни на газ для населення
В "Опозиційній платформі - За життя" заявляють про псевдореформи в енергетичному секторі для створення корупційних схем із поставками так званого європейського газу