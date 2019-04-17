Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует отставку председателя правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева с должности главы компании. Директор "Нафтогаза" будет уволен в том случае, если в компании не снизят цены на природный газ для населения с 1 мая, сообщают "Украинские новости".

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"До 24 апреля "Нафтогаз" должен сообщить всем украинцам, что рыночная цена газа с 1 мая будет ниже, чем 8,55 гривен/куб. м , если этого не произойдет я инициирую отставку председателя правления "Нафтогаза" и буду просить правительство поддержать мое предложение", - отметил премьер.

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Глава правительства подчеркнул, что на данный момент такая ситуация на рынке, что газ может стоить значительно меньше, чем 8,55 гривен/тыс. куб. м.

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"Мне это надоело, как и миллионам украинцев, когда частные интересы менеджмента компании ставятся выше, чем национальные интересы всех украинцев. Я подчеркиваю, что все решения правительства должны быть исполнены", - подытожил он.

Ранее в "Нафтогазе" отказались снижать цену на газ для населения. Таким образом, компания проигнорировала просьбу Гройсмана, который призвал снизить цену на газ.