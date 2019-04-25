В четверг, 25 апреля, в Киеве, на проспекте Науки, автомобиль Nissan сбил 11-летнюю девочку, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу. От удара ребенок пролетел несколько метров и остался лежать на асфальте без признаков жизни. Об этом сообщает "Информатор".

Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщили свидетели ДТП, ребенок переходил дорогу по переходу. Nissan двигался в сторону Центрального вокзала на большой скорости. Впереди него автомобиль остановился, чтобы пропустить пешехода. Но как только ребенок вышел из-за угла машины, то тут же был сбит внедорожником. Девочка пролетела больше пяти метров и упала на асфальт. Скорая помощь забрала ее в больницу, она находилась в тяжелом состоянии и не приходила в сознание. Предварительно, у нее множественные переломы, в том числе открытая травма черепа.

Водитель отказался комментировать ситуацию. Он пересел в Toyota своего знакомого и ожидал, пока закончат работу патрульные полицейские. Следственно-оперативная группа разбирается в деталях происшествия. За жизнь девочки борются врачи, информация о ее состоянии уточняется.

Ранее сообщалось, что в тройном ДТП под Киевом пострадал ребенок, а также в Днепре "ГАЗель" сбила пенсионерку.