Президент Польши снова попал в ДТП [ Редактировать ]
Кортеж президента Польши Анджея Дуды попал в дорожную аварию северо-западе страны.
Во время движения по дороге один из автомобилей, сопровождающих главу государства, столкнулся с другой машиной.
Известно, что ДТП произошло 24 апреля в Западнопоморском воеводстве – автомобиль с президентскими охранниками задел зеркалами гражданский автомобиль, который перед этим пропустил колонну.
Отмечается, что в результате случившегося никто не пострадал, а сам Дуда ехал в другом автомобиле.
Напомним, 27 февраля 2018 года автомобиль, в котором находился президент Польши Анджей Дуда, попал в ДТП.
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