Кортеж президента Польши Анджея Дуды попал в дорожную аварию северо-западе страны.

Во время движения по дороге один из автомобилей, сопровождающих главу государства, столкнулся с другой машиной.

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Известно, что ДТП произошло 24 апреля в Западнопоморском воеводстве – автомобиль с президентскими охранниками задел зеркалами гражданский автомобиль, который перед этим пропустил колонну.

Отмечается, что в результате случившегося никто не пострадал, а сам Дуда ехал в другом автомобиле.

Напомним, 27 февраля 2018 года автомобиль, в котором находился президент Польши Анджей Дуда, попал в ДТП.