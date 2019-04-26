Глава МИД Венгрии раскритиковал украинский "языковой закон" [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал "неприемлемым" принятый 25 апреля Верховной Радой "языковой закон". Об этом сообщает местное издание Mandiner.
По его словам, закон нарушает права венгерского меньшинства и соответствует видению президента Украины Петра Порошенко, который, по словам Сийярто, продвигал "антивенгрескую политику".
Однако он выразил надежду, что с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским "можно будет прояснить ситуацию с законами, затрагивающими права венгерской общины".
Напомним, 25 апреля, Верховная Рада Украины приняла законопроект "Об обеспечении украинского языка, как государственного". И теперь за нарушение этого закона граждан Украины будут штрафовать. Все, что нужно знать о законе читайте тут.
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