У Києві запрацюють фонтани [ Редактировать ]
Відзавтра в Києві запрацюють фонтани. Після чищення та встановлення насосного обладнання водограї знову милуватимуть око киян та гостей столиці.
На Майдані Незалежності, а також на Русанівському каналі фонтани запрацюють у режимі світло-музичного шоу.
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