У зоопарку Мексики показали новонароджених білих тигренят

Звірятам - це два хлопчики та дівчинка, - виповнився місяць. Належать вони до рідкісного виду бенгальських тигрів. У дикій природі по всьому світу таких залишилося до 7 тисяч