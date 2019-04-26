Владимир Зеленский покинул Украину [ Редактировать ]
Победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский сообщил, что на выходные улетел в Турцию, но обещает вернуться через два дня. Об этом он написал в Facebook.
"Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело". А сам через 2 дня назад. За 4 месяца... это первые выходные. Всем желаю тепла, здоровья и нормального отдыха", - написал будущий глава государства.
Ранее в Нидерландах напомнили Зеленскому о катастрофе МН17. Также в Верховной Раде хотят ограничить полномочия Зеленского.
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