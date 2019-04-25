В Нидерландах Зеленскому напомнили о крушении МН17 [ Редактировать ]
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента в Украине. Об этом Рютте написал на своей странице в Twitter.
Он отметил, что во время разговора с Зеленским он поднял вопросы стабильности в регионе и необходимости прогресса в расследовании катастрофы МН17.
"Я с нетерпением жду совместной работы", - добавил Рютте.
Ранее сообщалось, что Нидерланды и Австралия провели первую встречу с Россией об ответственности за крушение Boeing 777 в 2014 году над Донбассом. Однако детали встречи остались засекречены. Кроме того, родственники погибших решились на отчаянный шаг.
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