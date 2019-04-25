Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента в Украине. Об этом Рютте написал на своей странице в Twitter.

Он отметил, что во время разговора с Зеленским он поднял вопросы стабильности в регионе и необходимости прогресса в расследовании катастрофы МН17.

"Я с нетерпением жду совместной работы", - добавил Рютте.

Ранее сообщалось, что Нидерланды и Австралия провели первую встречу с Россией об ответственности за крушение Boeing 777 в 2014 году над Донбассом. Однако детали встречи остались засекречены. Кроме того, родственники погибших решились на отчаянный шаг.