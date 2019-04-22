Любовь Успенскую экстренно госпитализировали [ Редактировать ]
В Москве госпитализировали российскую певицу Любовь Успенскую. Сегодня у нее был запланирован концерт в Барнауле, сообщает "УНН".
"Да, - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, госпитализирована ли исполнительница. - Она не вылетела в Барнаул ... Сейчас ждем решения по самочувствию. Скорее всего, будет перенос концерта". Причина ухудшения состояния артистки пока неизвестна.
Ранее мы сообщали, что в Великобритании застрелили известного актера, а в Стокгольме скончалась известная актриса.
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