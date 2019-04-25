Настя Каменских полностью обнажилась для видео [ Редактировать ]
Известная украинская певица Настя Каменских (NK) полностью обнажилась для клипа на песню "Обещаю". Премьера видео состоялась 25 апреля на официальном Youtube-канале певице.
В клипе Каменских появилась в образах из известных картин, которые считаются мировыми шедеврами. Среди них Мона Лиза, Фрида Кало, Олимпия, Леди Лилит Данте, богиня веселья и радости с картины "Весна", а также Венера Боттичелли.
Фото: скриншот из клипа "Обіцяю"
"Между всеми героинями есть нечто общее: тайна, которой окутана их история и история безусловной любви. В кадре Настя остается загадочной красоткой из разных эпох в современной интерпретации. Девять образов NK символизируют ее связь с каждой героиней с полотен гениальных художников" - написано в описании к видео звезды.
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