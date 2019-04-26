Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что будет сотрудничать с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, за которого проголосовало большинство населения, если это не будет противоречить принципам министра и будет общее желание. Об этом он заявил во время брифинга в Киеве, передает "УНН".

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"Это всегда зависит от двух вещей - от общего желания и общих приоритетов и путей, как мы видим их выполнение. У меня есть свои ценности, принципы и убеждения. Если они будут совпадать (с убеждениями Зеленского) и будет общее желание, мы об этом будем говорить. Но от того, что мы делали за эти 5 лет, и лично я - конечно, не буду отступать", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что Трамп призвал изучить связи между Украиной и Клинтон, а также что в штабе Зеленского разработали новый законопроект.