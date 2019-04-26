Генеральный прокурор США Билл Барр работает над "чрезвычайными" разоблачениями в отношении деятелей из Украины, которые якобы в 2016 году умышленно раскрыли информацию о "темных делах" главы избирательного штаба республиканцев Пола Манафорта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

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По его словам, это могло быть сделано для того, чтобы помочь кандидату от демократов Хиллари Клинтон в президентской гонке. Он добавил, что в прошлом месяце украинский генпрокурор Юрий Луценко открыл производство относительно утечки информации из так называемой черной бухгалтерии Виктора Януковича. Эти данные заставили Манафорта уйти с должности главы избирательного штаба Трампа.

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Расследование было начато после появления аудиозаписи, на которой два антикоррупционных чиновника из Украины якобы признают, что опубликовали финансовые данные Манафорта и информацию о его связях с российскими актерами в Украине умышленно, чтобы помочь Клинтон в 2016 году.

Ранее в США резко осудили решение Путина о выдаче российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. Также в администрации поздравили Владимира Зеленского с победой.