Команда избранного президента Владимира Зеленского планирует внести на рассмотрение в Верховную Раду новый законопроект о налоговой амнистии, или так называемой "нулевой декларации".

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Об этом в интервью "Сегодня" рассказал Данил Гетьманцев, член команды Зеленского, президент Ассоциации налоговых советников и член Европейской ассоциации налоговых профессоров.

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"Что касается законопроектов по налоговой амнистии, мы не видим среди тех, которые сегодня зарегистрированы в Раде, приемлемого варианта. Поэтому законопроект c условным названием "О налоговой амнистии" мы разработали самостоятельно", - заявил Гетьманцев.

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Он заверил, что перед в парламент законопроект будет представлен на суд общественности.

Ранее в штабе Зеленского назвали дату инаугурации, а также в ЦИК обратились к лидеру президентской гонки в Украине.