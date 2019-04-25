Языковой закон в Украине: Климкин выступил с заявлением [ Редактировать ]
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал принятие языкового закона. По его словам новый законопроект - это только начало, а главное - последовательное его выполнения. Об этом глава МИД написал в Twitter.
"Хорошие новости в Чистый четверг - языковой закон принят. Речь должна быть чистой и живой. Закон - это только начало, главное - последовательное и толерантное его выполнения. Он должен стать связующим для всех, должен помогать, а не наказывать. Только так будет успех", - говорится в сообщении Климкина.
Впоследствии парламент принял законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. 278 народных депутатов отдали свои голоса "за".
Ранее стало известно, какие штрафы ждут нарушителей языкового закона.
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