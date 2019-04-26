На переговорах в Минске по урегулированию ситуации с транзитом нефти по нефтепроводу "Дружба" согласовали техническое решение по возобновлению его работы. Об этом заявил генеральный директор "Укртранснафты" Николай Гавриленко, сообщает ТАСС.

"Техническое решение найдено, думаю, что к концу первой декады мая южное направление "Дружбы" выйдет на стабильную работу", - отметил он.

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Гавриленко заявил, что переговоры в Минске проходили на конструктивной основе.

"Не бывает в нашей работе, в нефтетранспортной системе каких-то неразрешимых вопросов. Все абсолютно корректно и профессионально", - сказал глава украинской компании.

Он добавил, что операторы нефтепровода "Дружба" не обсуждали вопрос компенсации потерь от прокачки некачественной нефти.

"Пока обсуждался вопрос решения технических проблем, а финансовый вопрос стороны будут обсуждать затем совместно", - сказал он.

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Гавриленко отметил, что для украинской стороны фактически ущерба не было.

"Ущерба причинено не было, кроме, если считать недополученную выручку с объема невыполненных работ, то гипотетически - да, но мы не живем сегодняшним днем", - сказал он.

Глава "Укртранснафты" указал, что важно решить проблему в целом.

Ранее сообщалось, что Украина остановила транзит российской нефти. Также Польша сообщила белорусской стороне об остановке транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба", а причина такого шага - низкое качество нефти.