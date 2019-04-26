Еще две страны отказались от российской нефти [ Редактировать ]
Вслед за Беларусью, Польшей и Германией транзит некачественной российской нефти прекратила Словакия. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Сообщается, что с 25 апреля транзит российской нефти прекратил словацкий оператор нефтепровода "Дружба" Transpetrol. В компании уточнили, что транзит прекращен до момента, пока не будут приняты адекватные меры для корректировки параметров транспортируемой нефти.
Также сообщается, что нефтеперерабатывающий завод Slovnaft отказался от покупки российской нефти.
Ранее сообщалось, что Украина остановила транзит российской нефти. Также Польша сообщила белорусской стороне об остановке транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба", а причина такого шага - низкое качество нефти.
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