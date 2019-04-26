Война на Донбассе: в штабе доложили о ситуации [ Редактировать ]
В пятницу, 26 апреля, в зоне проведения ООС на Донбассе были ранены двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в своем Facebook.
С начала суток враг 13 раз нарушил режим прекращения огня, из них пять раз - с применением запрещенных минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов. Вооруженные формирования России также вели огонь по позициям украинских подразделений из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник девять раз обстрелял позиции наших подразделений:
- из минометов калибра 120 мм и вооружения боевых машин пехоты - около населенного пункта Павлополь;
- из минометов калибра 120 мм - вблизи населенного пункта Пески;
- дважды из противотанковых ракетных комплексов - в районе населенных пунктов Опытное и Марьинка;
- четыре раза из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенных пунктов Марьинка и Чермалык;
- из крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Широкино.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики четыре раза обстреляли позиции наших подразделений:
- из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Луганское;
- из минометов калибра 82 мм и вооружения боевых машин пехоты - в районе населенного пункта Крымское;
- из минометов калибра 82 мм - в районе города Светлодарск;
- из вооружения боевых машин пехоты - в районе населенного пункта Крымское.
"В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что международное сообщество осудило решение президента России Владимира Путина о выдаче паспортов. Так, Совбез ООН созвал экстренное заседание из-за выдачи российских паспортов на Донбассе. В свою очередь в Госдепе США сделали резкое заявление по этому вопросу.
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