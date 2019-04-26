Політичний експерт Тарас Завгородній в ефірі телеканалу "Інтер" прокоментував мовний закон в Україні та розповів, як це вплине на діяльність політичної партії чинного президента.

" Є багато спірних статей у мовному законі, які в дійсності не витримують реалій життя. Я не виключаю того, що цей законопроект буде ще корегуватися. У Конституційному суді він буде оскаржений і там суд буде робити висновок по закону", - сказав експерт.

Він також додав, що це не допоможе БПП зібрати більше голосів на парламентських виборах.

" Це роздратує людей. Вони хочуть зниження тарифів. Я думаю, це лише додасть голосів партії Бойка", - наголосив Завгородній.