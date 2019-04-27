За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 23 обстрела, ранены двое военных и местный житель. Об этом говорится в утренней сводке штаба Операции Объединенных сил .

Украинские позиции обстреливали из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрела из стрелкового оружия Чермалыка ранен местный житель.

Читайте также На Донбасс заехали грузовики России: что произошло

В частности, трижды военных обстреляли вблизи Авдеевки; четыре раза возле населенного пункта Павлополь; дважды вблизи населенного пункта Пески; дважды из противотанковых ракетных комплексов - в районе населенных пунктов Опытное и Марьинка; из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - возле Опытного; также обстрелам подверглись позиции в районе Чермалыка, Гнутово и Широкино.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник пять раз обстрелял позиции наших подразделений: возле Луганского, Крымского, Светлодарска и Станицы Луганской.

С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции ООС возле Новоселовки Второй и Широкино.

Отметим, за сутки интенсивность обстрелов выросла более чем вдвое. Днем ранее было зафиксировано девять обстрелов.

Напомним, что международное сообщество осудило решение президента России Владимира Путина о выдаче паспортов. Так, Совбез ООН созвал экстренное заседание из-за выдачи российских паспортов на Донбассе. В свою очередь в Госдепе США сделали резкое заявление по этому вопросу.