Война на Донбассе: в штабе доложили о ситуации [ Редактировать ]
За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 23 обстрела, ранены двое военных и местный житель. Об этом говорится в утренней сводке штаба Операции Объединенных сил .
Украинские позиции обстреливали из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате обстрела из стрелкового оружия Чермалыка ранен местный житель.
В частности, трижды военных обстреляли вблизи Авдеевки; четыре раза возле населенного пункта Павлополь; дважды вблизи населенного пункта Пески; дважды из противотанковых ракетных комплексов - в районе населенных пунктов Опытное и Марьинка; из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - возле Опытного; также обстрелам подверглись позиции в районе Чермалыка, Гнутово и Широкино.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник пять раз обстрелял позиции наших подразделений: возле Луганского, Крымского, Светлодарска и Станицы Луганской.
С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции ООС возле Новоселовки Второй и Широкино.
Отметим, за сутки интенсивность обстрелов выросла более чем вдвое. Днем ранее было зафиксировано девять обстрелов.
Напомним, что международное сообщество осудило решение президента России Владимира Путина о выдаче паспортов. Так, Совбез ООН созвал экстренное заседание из-за выдачи российских паспортов на Донбассе. В свою очередь в Госдепе США сделали резкое заявление по этому вопросу.
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