На Донбасс заехали грузовики России: что произошло [ Редактировать ]
На территорию оккупированного Донбасса через контролируемый Украиной участок границы с Россией заехали два "КамАЗа" и одна "Газель" МЧС РФ с включенными синими аварийными огнями. Об этом сообщает ОБСЕ.
"26 апреля в 06:45 (по московскому времени) команда наблюдателей на пункте пропуска "Донецк" наблюдала за тремя транспортными средствами с надписью "Министерство чрезвычайных ситуаций России", которые пересекали границу с Российской Федерацией в Украину", - говорится в сообщении.
Отмечается, что транспортные средства - одна "Газель" и два "КамАЗа" - прибыли с территории РФ. Без открытия тентов, грузовики проехали на территорию Украины через полосу, предназначенную для тех, кто выезжает из Украины в РФ.
При этом, на транспортных средствах, с номерами регистрации в Ростовской области, были включены синие проблесковые маячки.
Напомним, что международное сообщество осудило решение президента России Владимира Путина о выдаче паспортов. Так, Совбез ООН созвал экстренное заседание из-за выдачи российских паспортов на Донбассе. В свою очередь в Госдепе США сделали резкое заявление по этому вопросу.
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