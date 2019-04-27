В Киевской области из РПГ обстреляли дом [ Редактировать ]
В субботу, 27 апреля, в Киевской области неизвестные обстреляли из РПГ жилой дом, сообщили УНН в правоохранительных органах.
Происшествие произошло в селе Гнедин Бориспольского района. Неизвестные совершили выстрел из РПГ по фасаду частного жилого дома. В результате выстрела поврежден фасад дома, никто не пострадал.
По данному факту начато досудебное расследование. Устанавливаются лица, причастные к преступлению.
На днях в центре Киева произошла стрельба, в результате которой пострадали люди. Также мы сообщали о стрельбе в Ривне возле школы.
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