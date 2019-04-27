В субботу, 27 апреля, в Киевской области неизвестные обстреляли из РПГ жилой дом, сообщили УНН в правоохранительных органах.

Происшествие произошло в селе Гнедин Бориспольского района. Неизвестные совершили выстрел из РПГ по фасаду частного жилого дома. В результате выстрела поврежден фасад дома, никто не пострадал.

По данному факту начато досудебное расследование. Устанавливаются лица, причастные к преступлению.

На днях в центре Киева произошла стрельба, в результате которой пострадали люди. Также мы сообщали о стрельбе в Ривне возле школы.