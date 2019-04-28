Владельцев автомобилей на иностранной регистрации ждут штрафы и конфискации машин. Уже с 25 мая в полную силу заработает закон о растаможке "евроблях", сообщает autotheme.info.

Владельцы "евроблях" торопились растаможить свои машины до 22 февраля, дня окончания льготного режима.

"На сегодняшний день нагрузка уже не такая большая, как была месяц или полтора назад", - констатирует руководитель территориального Сервисного центра Николай Рудик.

С 25 мая владельцев транспорта на еврономерах ждут наказания. Согласно новому закону, владельцы авто на иностранной регистрации не могут передавать их другим, работать в такси, а за превышения срока пребывания в стране их ждет штраф или конфискация автомобиля. Сумма штрафа зависит от длительности просрочки и колеблется от 8,5 до 170 тысяч гривен.

Ловить нарушителей будут правоохранители. Они уже получили право останавливать иностранные автомобили для проверки законности их пребывания в Украине.

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"Будет сделан автоматический электронный обмен информацией с таможенными органами, с пограничной службой", - говорит заместитель руководителя патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Единственная возможность избежать штрафов, не регистрируя авто в Украине, - до 25 мая вывезти машину за границу и вернуться уже без нее.

Раньше сообщалось о том, что с границ Украины исчезли "евробляхеры". А также пьяный "евробляхер" жестоко избил полицейского.