В Эстонии стартуют крупнейшие международные учения под эгидой НАТО Весенний шторм, участие в которых примут более девяти тысяч военнослужащих из 13 стран, в том числе Украины, сообщила пресс-служба Главного штаба Сил обороны Эстонии.

Начало учений запланировано на понедельник, 29 апреля.

Отмечается, что основной задачей учений, которые будут идти на протяжении трех недель с 29 апреля до 17 мая, является отработка синхронизации планирования боевых действий, сотрудничества в управлении, а также повышения готовности к выполнению тактических задач.

В маневрах примут участие военнослужащие Бельгии, Великобритании, Германии, Грузии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, США, Украины, Финляндии, Франции и Эстонии. Также в маневрах примут участие военнослужащие дислоцированного в Эстонии многонационального батальона НАТО, а также военнослужащие стран-союзников и партнеров, которые прибывают в республику на время учений.

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В ходе учений будут задействованы сотни единиц техники, включая бронетранспортеры, боевые машины пехоты и танки, а также самолеты и вертолеты ВВС Эстонии и союзников. В частности, в небе Эстонии будут перемещаться истребители Eurofighter ВВС Германии и Великобритании, штурмовики Су-22 ВВС Польши, вертолеты ВВС Великобритании Wildcat и Apache, а также ВВС США Pave Hawk.

Кроме того, в учениях примут участие боевые корабли ВМС Эстонии и союзников. Самая активная часть маневров с участием боевых кораблей пройдет с 6 по 9 мая в портах Таллина и уезда Ляэне-Вирумаа.

В основном учения пройдут на территории уездов Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, а также в Харьюмаа и Йыгевамаа.В Эстонии стартуют крупнейшие международные учения под эгидой НАТО Весенний шторм, участие в которых примут более девяти тысяч военнослужащих из 13 стран, в том числе Украины. Об этом в воскресенье, 28 апреля, сообщила пресс-служба Главного штаба Сил обороны Эстонии.

Раньше сообщалось о том, что НАТО увеличивает взносы в трастовые фонды для поддержки Украины. А также НАТО внезапно перебросил боевые вертолеты к границам России.