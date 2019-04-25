Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд утвердила новый состав правительства, предложенный Центристской партией, партией "Отечество" и Консервативной народной партией (EKRE). Об этом сообщает Postimees.

На торжественной церемонии заявления сделали как глава государства, так и три руководителя коалиционных партий: Юри Ратас с Центристской партии, Март Хельме с Эстонской консервативной Народной Партии и Хелир-Вальдор Сеэдер с "Отечества".

Премьер-министр Юри Ратас заявил, что новое правительство будет работать во имя благополучия Эстонии.

Президент Керсти Кальюланд призвала ввести стодневный период на то, чтобы правительство смогло спокойно начать работать. А после - еще 100 дней и еще, если партнеры по коалиции сдержат свое слово и будут стоять за безопасность Эстонии и ее основные ценности.

4 апреля премьер Юри Ратас на первом заседании парламента нового созыва объявил об отставке своего правительства. Правительство Юри Ратаса начало работу 23 ноября 2016 года и находилось у власти 863 дня.