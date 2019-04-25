В Эстонии утвердили состав нового правительства [ Редактировать ]
Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд утвердила новый состав правительства, предложенный Центристской партией, партией "Отечество" и Консервативной народной партией (EKRE). Об этом сообщает Postimees.
На торжественной церемонии заявления сделали как глава государства, так и три руководителя коалиционных партий: Юри Ратас с Центристской партии, Март Хельме с Эстонской консервативной Народной Партии и Хелир-Вальдор Сеэдер с "Отечества".
Премьер-министр Юри Ратас заявил, что новое правительство будет работать во имя благополучия Эстонии.
Президент Керсти Кальюланд призвала ввести стодневный период на то, чтобы правительство смогло спокойно начать работать. А после - еще 100 дней и еще, если партнеры по коалиции сдержат свое слово и будут стоять за безопасность Эстонии и ее основные ценности.
4 апреля премьер Юри Ратас на первом заседании парламента нового созыва объявил об отставке своего правительства. Правительство Юри Ратаса начало работу 23 ноября 2016 года и находилось у власти 863 дня.
по теме
Правительство Эстонии ушло в отставку
Правительство Юри Ратаса начало работу 23 ноября 2016 года и находилось у власти 863 дня
У Марокко тисячі людей вийшли на протести
Свобода, гідність, справедливість. З такими гаслами тисячі людей вийшли на протести в Марокко. Вимагали звільнити активістів
Brexit змушує польських заробітчан повертатися додому
Велике переселення. "Брекзит" змушує польських заробітчан повертатися зі Сполученого королівства на батьківщину
Саммит G20 впервые пройдет в арабской стране
Ежегодный саммит стран Большой двадцатки (G20) пройдет с 21 по 22 ноября 2020 года
Володимир Гройсман вимагає від голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва знизити ціну на газ для населення
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає - вартість блакитного палива має бути меншою, ніж 8 гривень 55 копійок за кубометр
Юрій Бойко закликає кандидатів у президенти розглянути мирний план врегулювання конфлікту на Донбасі
Засновник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко висловив сподівання, що майбутній президент України дослухається до мирного плану, який пропонує "Опозиційна платформа - За життя"