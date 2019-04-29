Российское гражданство жителям оккупированных территорий будут раздавать в три этапа. С таким заявлением выступил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

По его информации, списки были составлены не менее трех месяцев назад. В первой волне претендентов на паспорта России должны быть боевики, которые входят в состав первого и второго армейских корпусов так называемых "ЛДНР". Во второй волне российское гражданство предоставят местным чиновникам-коллаборационистам, а уже напоследок - другим желающим.

"Надо понимать, в чем заключается подлость этого шага. Россия внесла изменения в собственное законодательство. Она действует исключительно в рамках своего суверенитета, будто не нарушает никаких международных соглашений и договоренностей. То, что это не соответствует духу Минских договоренностей - это политическая оценка, а с юридической точки зрения очень трудно привлечь к конкретной ответственности", - подчеркнул Тука.

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Замминистра добавил, что Россия хочет получить дополнительную возможность открыто использовать свои вооруженные силы на Донбассе под предлогом "защиты граждан РФ".

Прим этом, 29 апреля, в Кремле объяснили, что жители ОРДЛО в случае получения российского гражданства не перестанут быть гражданами Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, получив российский паспорт, украинцы с оккупированных территорий не перестают быть жителями Донбасса.

"Это будут те люди, у которых на момент возникновения этого "внутриукраинского конфликта" (войны, спровоцированной Россией – ред.) были украинские паспорта - они же были гражданами Украины и не перестают быть гражданами Украины, если они этого сами не желают", - сказал Песков.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса. Депутаты Европарламента, США и другие страны осудили этот указ.