Российские паспорта на Донбассе: в России сделали циничное заявления [ Редактировать ]
Постоянный представитель России на срочном заседании Совета безопасности ООН Василий Небензя в циничной форме заявил, что его страну должны хвалить за упрощение процедуры предоставления российского гражданства украинцам.
"Здесь говорят, что Россия чуть ли не насильственным способом затягивает украинцев в российское гражданство. И нарушает Минские договоренности. Эти обвинения абсурдны. Скажите, какой пункт Минских соглашений мы нарушили? Вы вообще их читали?", - громко заявил Небензя.
По его словам, указ президента России Владимира Путина дает возможность гражданам Украины получить российское гражданство по упрощенной процедуре.
Также о высказался о создании якобы комфортных условий жителям оккупированной территории Донбасса.
Разумеется, представители других стран осудили такие действия России и заявили, что страна-агрессор подрывает суверенитет Украины.
Ранее МИД Украины обратился в ООН из-за выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Также действующий президент Украины Петр Порошенко высказался по этому поводу. Не остался в стороне и новоизбранный президент Владимир Зеленский.
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