В США предлагают предоставить Украине новую военную технику [ Редактировать ]
Конгрессмен Майкл Маккол заявил, что Америка признает суверенитет и территориальную целостность Украины, и в то же время считает, что США может сделать больше действий для поддержки. Об этом сообщают "Факты".
"Мы должны увеличить иностранные военные продажи для Украины. Прошлогодняя поставка противотанковых ракет Javelin изменила правила игры в плане способности страны лучше защищаться от российских марионеток на Донбассе", - подчеркнул конгрессмен.
Он отмечает, что атака в Азовском море показала потребность Украины в технике для самообороны.
"Вот почему я отправил письмо советнику по национальной безопасности Джону Болтону вместе с моими коллегами Адамом Кинзингером, Брайаном Фитцпатриком и Грегом Пенсом. Мы хотим, чтобы конгресс предоставил дополнительную наступательную и оборонительную военную технику для Украины", - пояснил политик.
Он отмечает, что Москва постоянно игнорирует международное право и Минские соглашения, активно поддерживая боевиков на востоке Украины и оккупацию Крыма.
"Нападение России на флот Украины в Азовском море в ноябре 2018 года произошло в нейтральных водах и является явным нарушением свободы судоходства", - отметил конгрессмен.
По мнению конгрессмена, одной из ключевых задач новоизбранного президента Зеленского должно стать проведение важных экономических и политических реформ в стране.
Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса. Депутаты Европарламента, США и другие страны осудили этот указ.
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