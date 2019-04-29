Захистити здобутки останніх п'яти років обіцяє президент Петро Порошенко. Він сьогодні побував у Львові. Про що іще говорив - знають наші кореспонденти.

Свій сьогоднішній робочий візит до Львова Петро Порошенко розпочав із покладання квітів до пам'ятників героям небесної сотні та загиблим українським воїнам. Після поминальної служби на Личаківскому кладовищі - до храму Святої Софії. Там президент із дружиною та дітьми взяли участь у святковому молебні.

"На Львівщині, на Галичині ніколи не втрачали оптимізму, ніколи не втрачали віри в перемогу і ми точно не здамо нічого що було завойовано за останні п'ять років, бо це було завойовано дякуючи підтримці львів'ян, дякуючи підтримки українців, і без цієї підтримки нічого б не було", - говорить Петро Порошенко, президент України.

Після богослужіння - зустріч Петра Порошенка із львів'янами на Шевченківському полі.

У своїй промові президент стверджує - головне, Україна не має втрачати здобутки останніх п'яти років.

"Що таке воскресіння - це перемога добра над злом, життя над смертю. І ми так само віримо всі, що добро в Україні переможе і що ніхто і ніколи не забере у українців почуття власної гідності, відродження держави, відродження нації, яку величезними жертвами ми здобули за останні п'ять років і це стало важливим лише завдяки вашій підтримці, вашій потужній довірі", - говорить Петро Порошенко, президент України.

Крім того, Петро Порошенко подякував виборцям за довіру, а своїй дружині за підтримку.

"Тут, у Львові я хочу подякувати Марині Порошенко бо це найкраща перша леді, не втрачайте віри в перемогу, не втрачайте віри в Україну, не втрачайте віру в нашу армію, не втрачайте віри в нашу віру і не втрачайте віри в нашу мову, бо це є той державний фундамент, який дозволить нам подолати бідність, увійти в Європу, в НАТО і вивести Україну на таке місце, на яке вона по-справжньому заслуговує", - говорить Петро Порошенко, президент України.

Після цього президент вирушив до центру Львова.