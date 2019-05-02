У Парижі на масові протести вийшли тисячі людей [ Редактировать ]
38 поранених, майже 400 затриманих, - так у Парижі завершилися першотравневі демонстрації.
Під час погромів і сутичок правоохоронці застосували сльозогінний газ. За даними поліції, насилля провокували поодинокі радикали-анархісти, які змішувалися з натовпом мирних демонстрантів від профспілок.
Французькі ЗМІ повідомляють, що на вулиці Парижа вийшло 40 тисяч людей, а по всій країні - понад 100 тисяч.
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