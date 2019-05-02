На вулиці Парижа вийшли десятки тисяч людей

38 поранених, майже 400 затриманих, - так у Парижі завершилися першотравневі демонстрації.

Під час погромів і сутичок правоохоронці застосували сльозогінний газ. За даними поліції, насилля провокували поодинокі радикали-анархісти, які змішувалися з натовпом мирних демонстрантів від профспілок.

Французькі ЗМІ повідомляють, що на вулиці Парижа вийшло 40 тисяч людей, а по всій країні - понад 100 тисяч.