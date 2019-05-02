Онлайн-заклинання і привороти через Facebook. Румунські чаклунки освоюють Інтернет-простір. Свій бізнес вивели на міжнародний рівень - до них звертаються клієнти з Європи, Азії та США.

Як "чарівні" кілобайти посилюють вплив магії - розповість Анна Філь.

Ось так, в онлайн-режимі, - чаклунка Міхаела робить приворот на кохання для клієнтки з Індії. Відстань у 5 тисяч кілометрів - не перепона. А мовний бар'єр допомагають подолати доньки.

"Справжня могутня чаклунка може вирішити проблеми і на відстані. Навіть якщо клієнт не поруч, з ним можна зв'язатися телефоном", - запевняє Кассандра Бузеа, чаклунка.

Робочий день у цієї родини розписаний по хвилинах - десятки клієнтів, консультації, прямі трансляції ритуалів у Facebook. Скільки заробляють загалом не зізнаються, але ціни на окремі послуги - немалі. До прикладу, ворожіння на картах таро - від 50 євро. А одним сеансом зазвичай не обійдешся.

"Ідея перейти в Інтернет пішла від нас - від молодого покоління. Наша мама швидко освоїлася, бо зрозуміла, що це чудовий спосіб бути на зв'язку з клієнтами", - розповідає Кассандра Бузеа, чаклунка.

Найбільш досвідчена чаклунка Міхаела каже: з появою нових технологій у їхньому ремеслі особливо нічого не змінилося. Щоправда, останнім часом, відьми подалися навіть у політику. Теж переймаються майбутнім країни, тож придумали заклинання для можновладців.

"Ті, хто роблять для країни добро - і далі будуть при владі, а наші ритуали їм допоможуть. Ті, хто не виконує свою роботу, або хто має погані наміри, втратять свої посади і матимуть проблеми зі здоров'ям. Так працює наше заклинання", - стверджує Міхаела Мінка, чаклунка.

Відьомство - невід'ємна частина румунської культури. У країні працюють більше 4 тисяч магів, шаманів, ворожок і чаклунок. Усе це - офіційно визнані професії, тож їхній заробіток обкладають податками.