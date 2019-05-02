У Дніпрі руйнується історична архітектурна пам'ятка [ Редактировать ]
У центрі Дніпра розвалюється єдиний у місті дерев'яний будинок. В аварійних умовах мешкають діти та пенсіонери. Чи можна врятувати архітектурну пам'ятку - розкаже Олена Мендалюк.
Дерев'яний двоповерховий будинок збудували ще 150 років тому. Нині він руйнується на очах - штукатурка обсипалась, у стінах дірки, прогнили балки. Мешканці від камер ховають обличчя, однак зізнаються: жити в таких умовах небезпечно. Через стару електропроводку дерев'яний будинок може зайнятися, як сірник.
"Провод проходит по дому, который часто искрит. Мы тысячу раз обращались, чтоб нам поменяли эти провода. Представляете, по деревянному дому идет провод - и он потом начинает искрить. Он у нас уже горел несколько раз".
Б'ють на сполох також історики та краєзнавці. Кажуть - 7 років уже добиваються, аби чиновники врятували унікальну архітектурну пам'ятку часів Катеринославщини. Навіть знайшли майстрів, які готові реставрувати будинок.
"Були пропозиції щодо реставрації цієї будівлі від реставраційних майстерень на заході України. Чому? Тому що в нашому місті немає таких спеціалістів для того щоб відреставрувати таку дерев'яну будівлю", - розповідає Максим Кавун, історик.
Нещодавно дерев'яним будинком зацікавились у мерії. Обстежили його разом з комунальниками. Щоправда, як врятувати пам'ятку, ще не вирішили. Цьогоріч можуть лише укріпити балки, щоб не впав другий поверх, та залатати покрівлю. На інші роботи грошей наразі немає.
"Будуть шукатись якісь інвестори, може буде грантова програма. Будемо долучати спеціалістів з інших областей. Може є якісь фірми, які займаються столярними матеріалами. Може є проектувальники, які в цьому спеціалізуються. Можливо, для них це буде дуже добра реклама, Може вони стануть, як співфінансування цього об'єкту, щоб була їм реклама. І оскільки це також знаковий об'єкт для міста - він унікальній, одиничний на все місто", - зазначила Надія Лиштва, начальник Дніпровського міського управління охорони культурної спадщини.
Та перед реставрацією будинку, кажуть чиновники, необхідно вирішити питання з його мешканцями. Про їх відселення наразі не йдеться. Бо, знову ж - коштів, аби викупити майно у людей, - у бюджеті міста на цей рік не передбачено. Люди ж сподіваються, що поки у владних кабінетах знайдуть рішення, трагедії не станеться.
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