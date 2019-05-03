Медики Дніпра борються за життя поранених військовослужбовців [ Редактировать ]
До Дніпра військовим гелікоптером доправили двох вояків. Вони зазнали серйозних поранень на східному фронті.
Один хлопець у дуже важкому стані, дихає за допомогою апарата штучної вентиляції легень. Медики лікарні імені Мечникова намагаються стабілізувати його стан та врятувати життя.
Іншого бійця, якому 22 роки, привезли до військового шпиталю. Він також у важкому стані. Лікарі утримуються від будь-яких прогнозів.
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