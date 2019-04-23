Выборы-2019: в Раде озвучили требования к Зеленскому [ Редактировать ]
Во вторник, 23 апреля, на первом после выборов президента заседание депутаты Верховной Рады обратились к Владимиру Зеленскому. Во время открытия заседания спикер Андрей Парубий заявил, что президентские выборы состоялись в соответствии европейским традициям.
"Полностью соответствует европейским традициям. Ведь мы помним, что во время предыдущих выборов такой практики у нас не было. Поэтому приветствую всех с завершением президентских выборов, надеюсь, что политические эмоции отойдут, и мы сможем перейти к конструктивной и системной работе Верховной Рады", - отметил спикер парламента.
Председатель фракции БПП Артур Герасимов заявил, что выборы прошли демократично и выразил надежду, что с избранием нового президента страна не изменит своего курса на ЕС и НАТО.
О необходимости сохранения курса на НАТО и ЕС заявил и глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак. Депутат отметил, что выборы президента в Украине прошли с достоинством. По словам парламентария, новый президент, правительство и парламент должны работать вместе, а от будущего главы государства ждет информации о планах на первые 100 дней, год и весь президентский срок.
Поздравил украинцев с завершением президентских выборов лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Он заявил, что новоизбранный президент должен сосредоточиться на поднятии уровня жизни украинцев.
23 апреля в ЦИК подсчитали 100% протоколов. По результатам голосования лидирует лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский, за которого проголосовало 73% избирателей. За действующего президента Украины Петра Порошенко отдали свои голоса 25%.
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