Побиття журналіста у Черкасах розслідуватимуть як замах на вбивство [ Редактировать ]
Побиття черкаського журналіста Вадима Комарова будуть розслідувати як замах на вбивство. Про це повідомили у поліції. Нагадаю, невідомі напали на чоловіка у ніч на 4 березня.
У центрі Черкас його непритомного, з проломленим черепом, знайшли перехожі. Після операції Комаров впав у кому. Однією з версій нападу правоохоронці розглядають професійну діяльність журналіста.
І просять свідків або очевидців допомогти у розслідуванні.
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