Після операції Комаров впав у кому

Побиття черкаського журналіста Вадима Комарова будуть розслідувати як замах на вбивство. Про це повідомили у поліції. Нагадаю, невідомі напали на чоловіка у ніч на 4 березня.

У центрі Черкас його непритомного, з проломленим черепом, знайшли перехожі. Після операції Комаров впав у кому. Однією з версій нападу правоохоронці розглядають професійну діяльність журналіста.

І просять свідків або очевидців допомогти у розслідуванні.