На Київщині застрелили заступника начальника відділу поліції, майора Антона Павленка. Інцидент стався у Баришівці в місцевому кафе. Правоохоронець перебував у закладі поза службою, а коли вийшов на терасу, у нього поцілив невідомий. У Києві та області поліція оголосила оперативний план "Сирена" - розшукують причетних до злочину.

"Вбили працівника поліції, який не перебував на службі. Він відпочивав у колі друзів, святкував свій День народження і День народження свого новонародженого сина. Близько третьої години ночі, він вийшов з приміщення закладу на терасу, і там пролунав смертельний постріл. Куля потрапила йому в шию. Лікарі, на жаль, врятувати життя не змогли", - говорить Микола Жукович, начальник відділу комунікацій ГУНП у Київській області.