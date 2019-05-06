"Звонили родным и кричали": стюардесса рассказала жуткие подробности [ Редактировать ]
Стюардесса Татьяна Касаткина, которая находилась на загоревшемся самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, рассказала об эвакуации пассажиров. Запись ее рассказа опубликовал Telegram-канал Baza.
По ее словам, люди начали вставать с кресел и пробиваться к выходу, когда воздушное судно все еще двигалось с большой скоростью. Пассажиры звонили родным и кричали, что самолет горит и падает. Сразу после остановки самолета стюардесса начала эвакуировать пассажиров.
"Все произошло очень быстро, ни секунды не было времени. Пассажиров выталкивала. Каждого за воротник вытаскивала, чтобы они не задерживались на эвакуации", - рассказала Касаткина.
Татьяна Касаткина подтвердила, что в самолет ударила молния, после чего возникли проблемы со связью. Слева по борту самолета произошел хлопок, затем все окутало черным дымом. По словам бортпроводницы, внутри самолета пламени не было, однако иллюминаторы начали плавиться еще до остановки самолета.
Вечером 5 мая в аэропорту "Шереметьево" спустя 28 минут после вылета в Мурманск совершил аварийную посадку самолет Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот". Позже пилот рассказал подробности аварии.
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