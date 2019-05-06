Трагедия в "Шереметьево": появилось новое видео горящего самолета [ Редактировать ]
Telegram канал Baza опубликовал еще одно видео из горящего лайнера, совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево (Москва).
Самолет Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Борт выполнял рейс из Москвы в Мурманск и взлетел в 18:03 по московскому времени.
В 18:25 пилоты доложили об аварийной ситуации, через пять минут после этого самолет совершил посадку. Началась эвакуация пассажиров с помощью спасательных трапов.
Вечером 5 мая в аэропорту "Шереметьево" спустя 28 минут после вылета в Мурманск совершил аварийную посадку самолет Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот". Позже пилот рассказал подробности аварии.
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