В понедельник, 6 мая, советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил, что новый командующий Объединенных сил, генерал-лейтенант Александр Сирский является достойным человеком и профессиональным генералом. Однако он добавил, что не до конца понятно, почему данное кадровое назначение нужно было осуществлять именно сейчас, уже после завершения выборов президента, передает "Интерфакс-Украина".

"Это абсолютно нормальное назначение. Я знаю генерала Сирского, это достойный, профессиональный генерал и человек. У него есть соответствующее образование и опыт. Когда-то, в 2006 году мы начали формировать Объединенное оперативное командование, и лично предлагал его на должность начальника штаба Объединенного Оперативного командования, нового органа управления в Вооруженных силах", - сказал он агентству.

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При этом, Апаршин считает, что есть вопросы, почему смена командующего ООС была проведена после завершения президентских выборов и поражения действующего президента Петра Порошенко.

"Почему именно сегодня, уже после того, как проиграл выборы - тут есть вопросы. Вроде бы выборы завершились. Можно же это было сделать раньше", - указал он.

Отвечая на вопрос о том, может ли в будущем занять какую-то другую ответственную должность уже экс-командующий Объединенных сил Сергей Наев, советник Зеленского сказал:

Почему нет? Наев - боевой украинский генерал, который прошел войну, имеет огромный опыт. К этим генералам нет претензий, это боевые генералы. Мы должны сегодня сохранить этих боевых генералов, у которых есть огромный опыт, знания, и которые уже научились воевать.

Ранее сообщалось, что Павел Климкин намерен подать в отставку, а также Зеленский выступил с заявлением по поводу роспуска Верховной Рады.