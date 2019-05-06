Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что после инаугурации президента предложит Владимиру Зеленскому уволить его с должности главы ведомства. Об этом он заявил 6 мая в эфире одного из украинских телеканалов.

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"Меня никто не будет увольнять, потому что у нас должна быть политическая культура. В политической культуре будет позволить новому президенту выбрать тех, с кем он должен работать в таких сферах, как внешняя политика и оборона. То есть, конечно, я должен предложить новому президенту свою отставку, и я это, безусловно, сделаю", - заявил глава МИД.

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При этом министр не уточнил, что будет, если Зеленский предложение об отставке не примет.

Напомним, Зеленский на встрече с руководителями фракций парламента предложил дату инаугурации 19 мая. Парламент сможет назначить дату инаугурации не ранее 14 мая.