Політали й годі. Авіакомпанія "Мотор Січ" скасовує рейс сполученням Київ-Ужгород за два місяці після першого польоту. Своє рішення перевізник пояснює низькою рентабільністю.

Останній рейс заплановано на 10 травня. Нагадаю, маршрут Київ-Львів-Ужгород запровадили напередодні президентських виборів. Перший переліт, сорокашестирічним літаком Ан-24, відбувся 15 березня.