"Мотор Січ" скасовує авіарейс Київ-Ужгород [ Редактировать ]
Політали й годі. Авіакомпанія "Мотор Січ" скасовує рейс сполученням Київ-Ужгород за два місяці після першого польоту. Своє рішення перевізник пояснює низькою рентабільністю.
Останній рейс заплановано на 10 травня. Нагадаю, маршрут Київ-Львів-Ужгород запровадили напередодні президентських виборів. Перший переліт, сорокашестирічним літаком Ан-24, відбувся 15 березня.
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