"Від рабства до свободи". У Києві відбувся прем'єрний показ документального фільму Аркадія Когана. В основі стрічки - біографія видатного радянського дисидента Натана Щаранського, який особисто прилетів на прем'єру в Київ. Ольга Клюєва бачила, як усе було.

"Как мне говорили следователи КГБ: вы что не понимате, что вы всего лишь кучка домохозяек и студентов, а мы КГБ".

Героя стрічки радянського правозахисника Натана Щаранського заарештували за звинуваченням у шпигунстві та державній зраді. Він провів за ґратами майже 9 років, але не здався - і переміг радянську систему. Українські дисиденти, які прийшли на прем'єру фільму "Від рабства до свободи", називають Щаранського своїм побратимом.

"Фактично побратими ми як советскі політв'язні, ми були в одній зоні, коли мене привезли Йосип сидив в ізоляторі. У нас є таке відчуття побратимства, бо всі ми з різних підстав боролися проти тоталітарної комуністичної системи", - говорить Степан Хмара, дисидент.

У стрічці розповідають, як доля однієї мужньої людини, фактично відкривала залізну завісу радянського союзу і проторувала людям шлях до вільного світу.

"Цей фильм це велика героична история. це важливий фильм для нашои молоді, Як якщо ти маешь циности можно пройти через велики випробування и залишитись людиною", - говорить Борис Ложкін, президент єврейської конфедерації України.

Прем'єру відвідав і Президент України. Петро Порошенко подякував видатному дисидентові за приклад мужньої боротьби за свободу та демократичні цінності.

Натан Щаранський, який у сімдесяті роки кинув виклик, здавалося б, непорушній радянській системі і переміг, дав поради українцям.

"И я очень желаю украинцам сделать свой дом сильным, прозрачным свободным с сильной экономикой и тогда поверьте, будет намного легче бороться с внешним врагами", - говорить Натан Щаранський, дисидент.