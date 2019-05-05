Американская делегация посетила зону военной операции на Донбассе [ Редактировать ]
Делегация Аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США в Украине посетила зону проведения Операции Объединенных сил (ООС). Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
"На территории Донецкой и Луганской областей дипломаты ознакомились с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения операции, провели встречи с командованием бригад и батальонов для обсуждения оперативной обстановки в полосах их ответственности", - говорится в сообщении.
Кроме того, американские военные изучили полученную подразделениями Объединенных сил информацию по тактике действий российских оккупационных войск. Представители делегации также ознакомились с мерами по противодействию агрессии РФ, которые применяют украинские военнослужащие.
"Еще одним направлением работы делегации стало исследование условий эксплуатации американского оборудования, предоставленного в рамках материально-технической помощи нашей стране", - подчеркивается в сообщении.
На днях на Донбассе боевик сдался украинским правоохранителям. Также на Донбассе заметили российскую станцию наземной разведки.
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