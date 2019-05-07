У США занепокоєні агресивною поведінкою Росії в Арктиці [ Редактировать ]
Сполучені Штати занепокоєні агресивною поведінкою Росії в Арктиці. Про це у виступі перед засіданням Арктичної ради у Фінляндії заявив державний секретар США Майк Помпео. За його словами, Кремль незаконними методами хоче отримати від інших держав дозвіл на проходження Північним морським шляхом. Держсекретар попередив: у разі відмови від виконання цих побажань російська влада може застосувати "військову силу", як це відбувається в Україні.
"Дії Росії потребують особливої уваги не тільки через її розміри, а й через постійні територіальні зазіхання. 13 тисяч людей уже загинули через агресію РФ в Україні. Те, що територія Арктики менш досліджена, не означає, що тут не працюватимуть закони", - говорить Майк Помпео, Державний секретар США.
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