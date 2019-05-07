Дружина принца Гаррі, Меган Маркл, напередодні народила хлопчика. Традиційної фотосесії на східцях лікарні не було. Разом молода сім'я планує з'явитися на публіці лише за кілька днів. Де народжує герцогиня тримали у секреті. Наймовірніше, пологи відбувалися вдома, у Віндзорі. Новоспечений батько принц Гаррі повідомив, що мама і немовля почуваються добре.

"Це найдивовижніший досвід у моєму житті. Я навіть не уявляю, як жінкам вдається творити такі дива. Це просто за межами мого розуміння. Ми з Меган надзвичайно щасливі й дуже вдячні всім, хто дарував нам свою любов та підтримку", - говорить Принц Гаррі, герцог Сассекський.