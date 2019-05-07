Избранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом. Об этом европейский чиновник сообщил на странице в Twitter.

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В частности, Хан поздравил Зеленского с победой на выборах в Украине и подчеркнул, что эта победа дает новому президенту мандат для борьбы с коррупцией и олигархами. Также Хан призвал Зеленского содействовать ускорению реформ в Украине.

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"Я предложил избранному президенту полную поддержку ЕС во всех реформах, которые приносят пользу гражданам Украины. Украина сталкивается со многими вызовами и угрозами, и все украинские власти - президент, правительство и Верховная рада - теперь должны действовать наиболее ответственно. Это значит, что в переходном периоде перед парламентскими выборами реформы должны ускориться для обеспечения финансовой и экономической стабильности, - резюмировал еврокомиссар.

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали два проекта об инаугурации Зеленского. Также новоизбранный президент выступил с заявлением о роспуске парламента.