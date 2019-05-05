Зеленский написал письмо Парубию относительно даты инаугурации [ Редактировать ]
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз настаивает на том, чтобы его инаугурация состоялась 19 мая. Именно об этой дате он написал в письме спикеру Верховной Рады Андрею Парубию.
В документе, который Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook, он напомнил, что 30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила результаты выборов президента Украины.
Кроме того, согласно закону о регламенте Верховной Рады, дату и время проведения торжественного заседания украинского парламента по согласованию с новоизбранным президентом определяет решение ВР.
"В условиях внешней агрессии для Украины чрезвычайно важно избежать "вакуума власти" и обеспечить скорейшее вступление в силу полномочий новоизбранного президента. В связи с этим, предлагаю провести торжественное заседание Верховной Рады Украины для принесения присяги на верность украинскому народу 19 мая 2019 года", - добавил политик.
На дате 19 мая Володимр Зеленский, в частности, настаивал и на встрече с главами парламентских фракций.
"Надеюсь, что народные депутаты поддержат наши предложения на своем заседании 14 мая, ведь нам нужно работать. В том числе и с парламентом. Определенность является крайне важной и для народа Украины, и для иностранных гостей, которые уже выразили желание прибыть на торжества, и для меня лично", - констатировал избранный президент.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский с Парубием обсудил инаугурацию. А также советник Зеленского обсудил с министром энергетики США усиление энергонезависимости Украины.
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