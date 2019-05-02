Беременная Меган Маркл 8 и 9 мая останется сама потому, что официальные обязанности заставят ее супруга, принца Гарри посетить Нидерланды, сообщает Standard.co.uk.

А поскольку супруга Гарри Меган Маркл должна родить в любой день, скорее всего, герцог будет вынужден оставить свою супругу вместе с новорожденным ребенком.

Находясь в Нидерландах, герцог должен будет посетить королевскую помолвку в Амстердаме. Более того на следующий день обязанности принца отправят его в Гаагу, чтобы официально начать отсчет до "Игр непобежденных 2020" (Invictus Games The Hague 2020), которые проводятся в разных странах с 2014 года по инициативе принца Гарри.

Раньше сообщалось о том, что в Британии были уверены, что Меган Маркл уже родила. А также лучшая подруга Маркл проболталась о поле будущего ребенка.