Принц Гарри бросит Меган Маркл и уедет из страны [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Беременная Меган Маркл 8 и 9 мая останется сама потому, что официальные обязанности заставят ее супруга, принца Гарри посетить Нидерланды, сообщает Standard.co.uk.
А поскольку супруга Гарри Меган Маркл должна родить в любой день, скорее всего, герцог будет вынужден оставить свою супругу вместе с новорожденным ребенком.
Находясь в Нидерландах, герцог должен будет посетить королевскую помолвку в Амстердаме. Более того на следующий день обязанности принца отправят его в Гаагу, чтобы официально начать отсчет до "Игр непобежденных 2020" (Invictus Games The Hague 2020), которые проводятся в разных странах с 2014 года по инициативе принца Гарри.
Раньше сообщалось о том, что в Британии были уверены, что Меган Маркл уже родила. А также лучшая подруга Маркл проболталась о поле будущего ребенка.
по теме
Меган Маркл стала объектом насмешек со стороны британцев
Меган Маркл дали новое прозвище: герцогиня снова разгневала фанатов
Меган Маркл сделала заявление о родах
Меган Маркл решила отказаться от анастезии и других вспомогательных медицинских процедур при родах
"Мне ее жаль": Меган Маркл высказалась о Кейт Миддлтон
Меган Маркл рада, что ей не придется следовать примеру Кейт Миддлтон
Конфликт принцев Гарри и Уильяма: Кейт Миддлтон вмешалась в ссору
Принцы Гарри и Уильям держат ощутимую дистанцию, которая заметна невооруженным взглядом
Кейт Миддлтон жестко оскорбила Меган Маркл
Кейт Миддлтон показала свое отношение к Меган Маркл