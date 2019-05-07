Голову Антикорупційного суду обрали таємним голосуванням [ Редактировать ]
Антикорупційний суд очолила Олена Танасевич. Судді обрали її сьогодні на зборах таємним голосуванням. Відбувалося воно у кілька етапів, адже жоден з кандидатів не набирав потрібної кількості голосів. І за результатами другого туру, суддя із Харкова отримала 23 голоси з 38.
Тепер Олена Танасевич працюватиме головою суду протягом трьох років.
У вівторок збори суддів також мають обрати заступника голови антикорсуду і визначити точну дату початку роботи.
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