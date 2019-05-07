Жодного дня з опаленням, проте - з величезними боргами. На Дніпропетровщині чоловік уже 10 років судиться з комунальниками.

Він мешкає у квартирі, де немає батарей, однак тепловики нарахували йому борг у 20 тисяч гривень. Та через суд зобов'язали сплатити.

В ситуації розбиралася Олена Мендалюк.

Двокімнатну квартиру у Новомосковську Сергій Телуєв придбав у 2005 році за державною молодіжною програмою. Каже, відсутність батарей його не злякала. Обігрівати помешкання почав за допомогою електроприладів. А через 4 роки отримав перше запрошення до суду - тепловики нарахували борг у 5 тисяч гривень.

"Когда мы обратились в абонотдел, сказали - как вы начисляете, на каком основании? Нам просто сказали: "вы ж рано или поздно квартиру будете продавать, придется Вам заплатить, иначе квартиру вы не продадите", - розповідає Сергій Телуєв, мешканець Новомосковська.

Сергій розповідає, поки тривали судові засідання - писав листи тепловикам, просив скласти акт про те, що у нього вдома справді відсутні батареї. Усі прохання та скарги були марними. Директор підприємства "Новомосковськтеплоенерго" виправдовується - працівники не могли потрапити до квартири.

"Образовалась эта задолженность. В 2015 году мы попали в квартиру, опломбировали краник и с 15 года ничего не начисляется. До этого момента, туда попасть не могли люди. Вот все, что я могу прокомментировать", - заявив Валерій Федорченко, директор КП "Новомосковськтеплоенерго".

Два суди Сергій Телуєв виграв, але у 2014 році тепловики звернулися до служників Феміди знову. І його зобов'язали сплатити вже майже 20 тисяч гривень. Тепер чоловік ходить по кабінетах чиновників, вимагає створити комісію, щоби вона розглянула законність нарахування боргу. Каже - за 10 років жодної платіжки за тепло не отримував. Тож за що має віддати гроші не розуміє.

"Они незаконно начислили задолженность, по-первой причине. Потому что мы не открывали лицевой счет. А он должен открываться исключительно только по моему заявлению. Мы писали порядка 30-40 писем в горсовет и в теплосеть, что мы не можем получать услуги. У нас нет батареи", - обурений Сергій Телуєв, мешканець Новомосковська.

У міськраді Новомосковська на скарги Сергія не реагують. Кажуть - все вирішує суд.

"У Вас взаимоотношения с коммунальным предприятием, суды есть, решение судов. Если кто-то не согласен с решением суда, надо что делать? Опять в суд подавать", - стверджує Сергій Горошко, в.о. міського голови Новомосковська.

Більшу частину 20-тисячного боргу Сергій все ж сплатив, аби сума не зростала далі. Але дарувати ці гроші тепловикам не збирається. І готує черговий позов до суду.