В Киеве пылает Национальный университет культуры [ Редактировать ]
В среду, 8 мая, в Киеве по адресу улица Евгения Коновальца, 36 произошел пожар. Горел один из корпусов Национального университета культуры и искусств. Очаг возгорания находился в одном из кабинетов здания на втором этаже, передает "Информатор".
Отмечается, что сообщение на линии экстренных служб поступило около 13:20.
Предварительно, загорелись офисные вещи на площади 1 метр квадратный. 150 студентов эвакуировали из помещения из-за сильного задымления. В 13:55 пожар полностью ликвидировали. К счастью, никто не пострадал. После проветривания в здании ученики снова смогут вернуться в корпус и продолжить обучение.
Фото: Информатор
Ранее сообщалось, что в Киеве на улице нашли противотанковую мину, а также в Днепре ревнивый муж "заминировал" ночной клуб.
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